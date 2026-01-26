開幕遊撃が内定している日本ハム・山県が、オフの成果に手応えを口にした。2年目で初の沖縄先乗り自主トレに参加し、打撃練習では快音を連発。「自分でもびっくりするぐらい打球が飛んだり、明らかに打球の強さが変わっている。自分としては良いオフを過ごせたのかな」と振り返る。オフは一切の揚げ物を禁止し、除脂肪体重は約2キロ増加したという。開幕スタメンは内定していても「勝ち取りにいかないといけない立場なので」