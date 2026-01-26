「新馬戦」（２５日、中山）大波乱決着を演出したのは１６番人気のヤマニンヘルシェ（牡３歳、父レッドファルクス、母ヤマニンヌヌース、美浦・辻）。センス良くゲートを出ると、２番手を確保。直線でじわじわ脚を伸ばすと最後は悠々と先頭でゴールを駆け抜けた。３連単配当は新馬戦史上３位となる９２５万４６３０円。馬連３１万８８３０円、馬単７６万７１１０円は新馬戦の史上最高額となった。石川は「センスのいい競馬を