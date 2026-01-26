「新馬戦」（２５日、中山）９番人気の伏兵トーアエレクトラム（牝３歳、父オルフェーヴル、母ジョーヌダンブル、美浦・小島）が、中団追走から直線は一頭だけ別次元の末脚でライバルをのみ込み、最後は２馬身半突き抜けた。菅原明は「調教から乗せてもらっていた。体が全然ついてこなくてどうかと思っていたけど、いいモノは感じていました。競馬でそれを引き出せて良かったです。まだまだ良くなるので成長していってほしい