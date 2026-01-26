南海、ダイエーで主に内野手としてプレーし、引退後はコーチとしてもグラウンドに立った湯上谷蘐志さん（５９）。現在は福岡市内の「りらくる福岡小笹店」でセラピストとして働き、第二の人生を歩んでいる。プロ野球の勝負の世界を離れ、今は日常の仕事の現場に立つが、目の前の物事に誠実に向き合う姿勢は現役時代から一貫している。現役時代の記憶で、今も鮮明に残る場面がある。１９９６年５月９日、日生球場での近鉄