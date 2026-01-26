混乱の中で迎えた新シーズンに、覚悟を決めた指揮官がいる。Ｊ１福岡は今季、塚原真也暫定監督（４０）の下で再出発を切った。コンプライアンス抵触行為により金明輝前監督が契約解消となり、急転直下の体制変更。限られた準備期間ながら、それでも目線はぶれない。「継承」と「整理」、そして「競争」。これまで積み上げてきた土台をどう次につなげるのか。新指揮官に胸中を聞いた。――暫定監督としてチームと向き合う上で、