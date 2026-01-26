岩城滉一・結城アンナ夫妻が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。岩城滉一・結城アンナ夫妻＝テレビ朝日提供岩城・結城夫妻は、今年で結婚50年。共に70代となり、夫婦の生活に大きな変化があったという。これまで毎日夕方には銀座に飲みに出かけ、明け方に帰宅していた岩城だが、去年からまったく行かなくなったそうで、「自宅で妻や愛犬と過ごす時間がいま一番幸せ」と語