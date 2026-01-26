◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）大会に協賛する全国農業協同組合連合会（全農）は、シングルス優勝者に「国産黒毛和牛・３０キロ」、「みのりみのるブランドの飲食店舗で使用できる食事券」を副賞として贈呈した。大会期間中の会場内では、例年同様に「全農ブース」が設置された。２０〜２３日は石川佳純さんの卓球教室「全農ｐｒｅｓｅｎｔｓ石川佳純４７都道府県サンクスツアー」の完走を記念したピール