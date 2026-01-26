◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）３年連続で同じ顔合わせとなった女子決勝で、１７歳の張本美和（木下グループ）が４連覇を狙った早田ひな（２５）＝日本生命＝を４―３で破って、初優勝を果たした。高校生女子での制覇は史上７人目、ジュニアとの２冠は１９８８年の佐藤利香以来、３７大会ぶり史上２人目の快挙。日本勢初のシングルス金メダルを狙う２０２８年ロス五輪へ向け世代交代を印象づけた。張本美