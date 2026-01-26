スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第６回は育成２位の林燦（はやし・きら）投手（２２）＝立正大＝。５人きょうだいの末っ子は最速１５２キロの剛球を武器に、育成からメジャーに駆け上がる夢を見ている。名前の由来は「キラキラ輝くように」。林が、輝かしいキャリアへの第一歩を踏み出した。「有名になりたい」。それが幼少期からの夢だった。３人の姉、１人の兄を持つ５人きょ