２０２５年に芸能生活３０周年を迎えたミュージカル俳優・海宝直人（３７）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じた。ミュージカル「ＩＳＳＡｉｎＰａｒｉｓ」大阪公演（２月７〜１５日、梅田芸術劇場）で、主人公の海人（ＩＳＳＡ）を演じる海宝。ロック歌手としても活躍する二刀流の実力派は「今回この題材をやるってこと自体すごく斬新な企画」と張り切っている。（古田尚）現代のシンガー・ソングライター・