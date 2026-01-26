◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）東西で２重賞が２５日に行われ、第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（京都）はロードクロンヌ（横山和）が１番人気に応えて重賞初勝利を飾り、フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京）への優先出走権を獲得した。◆横山和生騎手初騎乗で初勝利。重賞は２５年大阪杯（ベラジオオペラ）以来、２０年から７年連続の通算１９勝目。◆四位洋文調教師