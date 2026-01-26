アメリカ中西部ミネソタ州で移民当局が発砲し男性が死亡した事件を受けて抗議活動が続くなか、州知事は平和的に抗議を続けるよう呼びかけました。記者「事件が起きた現場では、多くの人が集まり、男性の死を悼んでいます」ミネソタ州のミネアポリスで、不法移民などを取り締まる連邦当局の職員が発砲しアメリカ人の男性が死亡した事件から一夜明け、現場には多くの人が集まり、祈りを捧げたほか、当局への抗議の意思を示しました。