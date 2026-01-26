¤­¤Î¤¦»¥ËÚ·÷¤òÃæ¿´¤Ëµ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿±Æ¶Á¤ÇJR¤¬±¿µÙ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤ÏÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£JRËÌ³¤Æ»¤ÏÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦ÆÃµÞ¤ä²÷Â®¥¨¥¢¥Ýー¥È140ËÜ¤ò´Þ¤à545ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¾¾ÅÄCAM)¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á1³¬¤ÎÅþÃå¸ýÁ°¤Ë¤ÏJR¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤òÂÔ¤Ä¿Í¤ÇÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ï±©ÅÄ¤äÀ®ÅÄ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë56ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¨¤º¶õ¹Á¤ÇÂ­»ß¤á¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬