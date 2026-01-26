¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤Ï25Æü¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡Ù¤ò²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Î¤Û¤«¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ìî¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤òÆ³Æþ¡£ÅÙ²ñÁª¼ê¤Ï¡Ö½éÂå¤Ï±Ê±ó¤Ë¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹