東の重賞も大外枠が高配をもたらした。重賞2勝の古豪エヒトが意地を見せた。よどみない流れの中、2番手から懸命に粘って3着。14番人気の低評価を覆した。久々の騎乗で好エスコートの菅原明は「積極的に運ぼうと思っていて、競馬の形は良かった。しぶとく踏ん張れるイメージがあったが、その通り走ってくれた」と回顧。「9歳でも頑張っています」と称えた。