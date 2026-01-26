◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）安青錦の母国の恩師は「初優勝は偶然かもしれないが、2場所連続は実力の証。このまま横綱に駆け上がってほしい」とエールを送った。ウクライナ西部ビンニツァの相撲チームで指導したワジャ・ダイアウリさん（64）は初優勝直後に安青錦と話した。「大関昇進で満足していなかった。その先を見据えて、レベルアップしようとしている気迫を感じた」という。ダイアウリさんは