巨人の田中将が都内でファンミーティング「マー君ROOM2026」を開催。ゲストのももいろクローバーZらとともに盛り上げた。セ・リーグも27年からDH制を導入。打席に立つ機会は今季限りの可能性もあり「打ってみたい気持ちはあります」とプロ初本塁打に意欲を示した。直前には競馬予想イベントにも出席。WBCの見どころを聞かれ「アメリカのアーロン・ジャッジ」とヤンキース時代の同僚の名を即答した。