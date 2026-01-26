ロッテの高卒4年目の最速156キロ右腕・田中が、初の開幕投手に名乗りを上げた。ZOZOマリンでの自主トレを公開。「もちろん狙いたい」と誓った。昨季は終盤にコンディション不良で離脱したが、先発で3勝5敗も防御率2・48をマーク。「平均球速を152キロまで上げ、追い込んだらフォークで空振りを奪う。中6日で投げないといけない立場」と自覚を見せた。