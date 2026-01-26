◇卓球全日本選手権シングルス最終日張本美4−3早田（2026年1月25日東京体育館）男女の決勝が行われ、女子は高校2年生の張本美和（17＝木下グループ）が4連覇を狙った早田ひな（25＝日本生命）を4―3で下し、初優勝を飾った。3年連続で同じ対戦カードとなり、リベンジを果たして頂点に立った。男子は高校3年生の松島輝空（18＝木下グループ）が篠塚大登（22＝愛知工大）を4―0で退け、2連覇を達成した。1年前に悔