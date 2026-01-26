1番人気ドゥラドーレスは4戦連続で重賞2着となった。上がり3F34秒5の末脚で追い込んだが、先に抜け出した勝ち馬には届かなかった。ルメールは「ラスト200メートルはいい脚を使ったけど、3〜4角ですぐに反応できなかった。そこで勝ち馬に離された」とガックリ。一方、宮田師は「悔しい」と肩を落としつつ「7歳でも衰えはない。大きな舞台でも活躍できる馬。何とかタイトルを獲らせてあげたい」と今後に期待した。