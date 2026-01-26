◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）優勝争いから脱落した東西横綱の対戦は豊昇龍が大の里を寄り切りで下し、辛うじて2桁勝利に乗せた。立ち合いから素早く右を差し、左おっつけで攻め込んで完勝。「最後まで気持ちを切らすことなく取り切った」と淡々と振り返った。昨年の初場所で横綱昇進。優勝はそこから6場所遠ざかった。東支度部屋で決定戦をモニターで眺めながら「言い訳はできない。膝をしっかり