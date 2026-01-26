巨人のドラフト1位左腕の竹丸（鷺宮製作所）が、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでの新人合同自主トレを打ち上げた。2月1日からの宮崎キャンプは1軍スタートの見込みで「一番の目標は開幕ローテーション。入っていけるように準備していきたい」。第1クールでのブルペン入りも視野に「なるべく早い段階で入れたら」と話した。