楽天の前田健が、地元・大阪で南堺警察署の一日署長を務めた。ファンに交通ルールを守ることを呼びかけ、自身は「先発ローテを守る」、「長いイニングを投げて中継ぎ陣を守る」と誓った。今季の開幕戦は、3月27日からの京セラドームでのオリックス3連戦。地元だけに「開幕（投手）は今までチームを支えてきた人がやるべきだけど、開幕3連戦に向けて準備はしっかりやりたい」と目標に定めた。