DeNA・度会が新たに創設された「長嶋茂雄賞」の初代受賞者に名乗りを上げた。相川新監督、石田裕とともに横浜市の八景島シーパラダイスで行われた「新春の集い」に参加。約1300人のファンの前で、年男の今季目標として「長嶋茂雄賞ができたので初代になれるように。ずっと語り継がれると思う」と宣言した。昨年6月に死去した「ミスタープロ野球」とは浅からぬ縁がある。同じ千葉県出身で中学時代は長嶋さんの故郷・佐倉市を拠