◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）大の里は豊昇龍との横綱対決に完敗し、10勝5敗で今場所を取り終えた。自身の取組前に逆転優勝の可能性は消滅。「最後しっかり勝ちたかった」と悔やんだ。今場所は左肩痛に苦しみ、中盤に横綱昇進後初の3連敗を経験。「こんなに長くてつらい15日間は初めてだった。プラスにはなったと思うので、これを糧にまた来場所に向けて頑張ります」。休場の危機もあった苦難の場所