西武のドラフト1位・小島（明大）ら新人選手が、埼玉県所沢市の球団施設で「走り方講座」に取り組んだ。50メートル6秒3を誇る強肩強打の捕手は、陸上男子200メートル障害元アジア記録保持者の秋本真吾スプリントコーチが見守る中「（地面を）足で蹴らないで、上からしっかり踏む意識。前に進む力が大きくなる」と学んだ。黄金期を支えた伊東勤氏は84年に20盗塁など、捕手のプロ野球記録となる通算134盗塁。「自分は無理です