◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）霧島は阿炎との4敗対決を制し敢闘賞を手にした。勝てば三賞獲得の知らせは夫人からのメールだったことを明かし「凄い重圧でした」と苦笑い。大関再昇進への起点となる11勝で終え「何より勝てて良かった。一番に集中できた」と表情を和ませた。それでも優勝には届かず「何か足りなかった。いつも優勝を目指して頑張っている。稽古しかない」とさらなる精進を誓った。
