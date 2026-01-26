◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）高市早苗首相は表彰式に出席しなかった。大相撲の土俵に女性が上がれない「女人禁制」の伝統を尊重するべきだと判断した。首相の代わりに松本洋平文部科学相が、優勝した新大関・安青錦に土俵上で内閣総理大臣杯を授与した。