◇冬季Xゲーム第2日（2026年1月24日米コロラド州アスペン）スノーボード女子ビッグエアで、ミラノ・コルティナ五輪代表の村瀬心椛（21）が96・66点で2年ぶり3度目の優勝を飾った。2回目に女子では史上初となるバックサイドトリプルコーク（TC）1620に成功。新たな歴史をつくり、2度目の五輪に挑む。同男子では荻原大翔（20＝ともにTOKIOインカラミ）が2連覇を達成。木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）も3位に入り、日本の五輪