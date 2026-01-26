¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆüÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬25Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°Ì¤Î»°±º²ÂÀ¸¡Ê20¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬4°Ì¤Î175¡¦14ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×273¡¦73ÅÀ¤Ç3µ¨¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£SP3°Ì¤Î»³ËÜÁðÂÀ¡Ê26¡áMIXI¡Ë¤¬¹ç·×270¡¦07ÅÀ¤Ç3°ÌÉ½¾´Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¼ý³Ï¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÆþ¤ê¸ò¤¸¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£±éµ»¸å¤Î»°±º¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÍ¥¾¡¤¬