ノルディックスキーのW杯ジャンプ女子個人第22戦が北海道・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で行われ、今季6勝の丸山希（27＝北野建設）は110メートルにとどまり、101・2点で12位だった。高梨沙羅（29＝クラレ）が125メートルの111・7点で日本勢最上位の8位。ニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が139・5メートルを飛んで134・5点をマークし、2連勝となる今季13勝目を挙げた。丸山は110メートルと伸ばせず、今