µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡á¥ä¥ó¥­¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬¡¢3·î¤ÎÂè6²óWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·ãÎå¤¹¤ë¤¿¤á2·î¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤â½ÏÃÎ¤¹¤ë¾¾°æ»á¤À¤±¤Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤È¤Ê¤ë¡£Âç²ñÄ¾Á°¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Àï½ÑÌÌ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤ä