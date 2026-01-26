DeNAの今季のスローガンは「BEATEAM，WINITALL」に決まった。相川新監督は「ベイスターズに関わる全員が“TEAM”となり、この一球、この打席、この試合、この全てを勝っていく。勝ち続けていく。その先にリーグ優勝、日本一を達成する」と説明。また、「力を送り、力を受け取る」がコンセプトで、水色の矢印をモチーフとしたデザインを一新したビジターユニホームもお披露目された。