強い香りが特徴のカルダモン。「スパイスの女王」と呼ばれる＝横浜税関上品な香りから「スパイスの女王」とも呼ばれるカルダモン。国内の主要な窓口が横浜港だ。２０２４年の輸入実績は数量、金額ともに全国１位。２５年は不作による単価上昇や円安に伴い、金額で過去最高となる見通し。スパイスカレーはもちろん、北欧発祥のカルダモンロールや飲料など用途は広がり、輸入を押し上げている。カルダモンはインド原産の多年草で