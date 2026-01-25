2026年1月2日から3日にかけて開催された第102回箱根駅伝において、トヨタは「e-Palette」を提供しました。 今回は、緊急対応車・医務車として計2台が走行した。 また、SNSではその姿を「かわいい」と評価する声が多数上がっているようです。 2025年9月に改良モデルとして登場したバッテリーEV「e-Palette」 2026年の1月2日と3日におこなわれた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（以下、箱根駅伝）では、学生ラン