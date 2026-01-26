昨年、中京で行われた同レース勝ち馬サンデーファンデーは昨秋の前走みやこSが競走中止。11番人気と人気を下げていたが意地を見せた。マーブルロックが先手を主張し、2番手を追走。最終4角からエンジンをかけて粘りに粘り、ロードクロンヌに首差かわされたものの2着に踏ん張った。2度目の騎乗となった角田は「向正面の風が強く少し消耗したけど、この馬の競馬はやれたと思います。あとちょっとでしたがロードクロンヌが（真後