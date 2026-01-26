重賞初挑戦のルシュヴァルドールは好枠を生かして、道中インの4番手を追走。ロスなく走り、勝ち馬とはコンマ1秒差の3着に健闘。テン乗りだった藤岡のリードも光った。鞍上は「想定した位置取りでスムーズでした。器用な立ち回りだったし、上がりがかかる流れなら…。これから展開次第でチャンスはあると思いますし今、充実期に入っていますね」とメドが立つレース内容で今後が楽しみな表情を見せていた。