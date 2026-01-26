現地１月25日に開催されたエールディビジの第20節で、上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビが所属するフェイエノールトがヘラクレスとホームで対戦。４−２で勝利を収めた。この試合で、アクシデントが発生したのが61分だ。相手のボールを奪いにいった渡辺が右の足首をひねって、そのまま倒れ込んだのだ。しばらく起き上がれなかった28歳のDFは交代を余儀なくされ、スタッフに支えられ、足を引きつりながらピッチを後にした。鎌