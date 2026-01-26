牝馬限定の3歳1勝クラスは先行勢を視界に入れて運んだ2番人気ソルパッサーレ（四位、父キズナ）が直線、外から豪快に差し切った。浜中は「手応え以上にしぶとく脚を使った。勝ち切ってくれたのは能力」と満足げ。牝馬クラシックが視界に入る。四位師は「こういう競馬になるだろうと思っていたし想定内。レース内容を見て、いろいろ決めようと。距離は欲しい。東京かな」とイメージ。「オーナーと相談します。次はトライアルに