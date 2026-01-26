Å¸¼¨¤·¤¿ÎÏÆ»»³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÅÂÆ²´Û¡×¤Î±ÊÅÄ¾Ï°ì´ÛÄ¹¡á2025Ç¯12·î¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»ÔÇÔÀï¤Ë¤¦¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿Àï¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë³èµ¤¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤À¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÎÏÆ»»³¤Î¡ÖÈëÂ¢¼Ì¿¿¡×¤¬·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÅÂÆ²´Û¡×¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÅÄ¾Ï°ì´ÛÄ¹¡Ê73¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£·§ËÜ»Ô¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÅ·Áð¸Þ¶¶¤ò·Ð¤ÆÌó2»þ´ÖÈ¾¡£É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÅ·Áð»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢ËÜÅÏÃÏ¶è¤Ë¶á