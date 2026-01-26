巨人の岸田行倫捕手（２９）が２５日、新主将の“初仕事”として新戦力歓迎会を開催する意向を明かした。この日、Ｇ球場で打撃練習などを行ったチームの柱は「新入団の選手も移籍してきた人も多いので、そういう場でみんなでやりたい。やりやすい雰囲気が大事だと思います」と意気込んだ。今季は竹丸ら新人はもちろん、松本や則本ら移籍組も多く加入した。キャンプ地・宮崎での合同自主トレ中に開催する予定で「人が多いので、