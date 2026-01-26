阪神は25日、新イベント「STADIUMHEROESDAY」の概要を発表し、近本光司内野手（31）が、対象となる6月5日からの楽天3連戦で着用する「甲子園グリーン」ユニホームをお披露目した。期間中にプレゼントするKIDSグラブを監修し、ヒーローになることも宣言した虎の切り込み隊長が、聖地で野球伝道師の役割を担う。青みがかった緑のユニホームに袖を通した近本が、子どもたちに野球の楽しさ、面白さを伝えるべく意欲を示した。