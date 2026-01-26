¡ÖSixTONES¡×¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoldenSixTONES¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿¤ÎÀè½µ¤Ë2¿Í¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀ¸ÅÄÅÍ¿¿Î¨¤¤¤ë¹ë²ÚÇÐÍ¥·³ÃÄ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢½÷Í¥¤Î¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢¸µ¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Îº´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ÇÅÄÃæ¼ù¤¬¡Ö¤­¤ç¤â¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¤è¤Í?¡×¤ÈµþËÜ¤ÈÃçÎÉ¤·¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£µþËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤â¤Í¡¢2