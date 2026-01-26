関東新学生野球リーグ1部の上武大が25日、群馬県伊勢崎市内の練習場で20歳を迎えた部員を祝福する「成人ノック」を実施した。泥だらけになってボールを追い、大人としての覚悟や人々への感謝を再確認する伝統行事。この春、3年になる来秋ドラフト候補の俊足外野手・菰田は「寒さと風でキツかったんですけど、凄く楽しかった」と笑顔で振り返った。弟は山梨学院の最速152キロ右腕・陽生（はるき＝2年）で、今春の選抜出場が