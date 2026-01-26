二の舞いは避ける。昨年は下肢の張りでキャンプ途中離脱を余儀なくされた阪神・大竹。開幕に出遅れたことを踏まえ、「昨年は自主トレから練習量を落とすのが怖かった。今年はシーズンで投げるためにやりたい」と調整法を見直す構えを見せた。今春のキャンプは具志川組（2軍）からのスタートとなるが、「場所がどこでも、やることは変わらない」と気を引き締めた。