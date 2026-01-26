阪神・嶋村が初の宜野座（1軍）スタートとなる春季キャンプへ向け、鍛錬の冬を積んできた。オフはバリー・ボンズ、ブライス・ハーパー、コディ・ベリンジャー、コーリー・シーガー、カイル・タッカーらメジャーリーガーの打撃映像を見て研究。「僕は可動域がある方なので、そういう（同じ）バッターをこういう感じなんだと思いながら見てました」と“計1718発打法”構築に励んできた。まずは早期の支配下昇格が目標。「フレッ