阪神のドラフト2位・谷端（日大）が目標に掲げる宜野座（1軍）キャンプ完走へ向けて、電気治療器具を持参することを明かした。「初めて（のキャンプ）で、どれくらい身体的にきつくなるか分からない。ケガをせず完走のために、準備だけはしたい」今月5日の入寮から体重は3キロアップの85まで増加するなど、パワーアップに成功している強打の内野手。同1位・立石が右脚の肉離れを発症し、新人では唯一、宜野座スタートとなっ