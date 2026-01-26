阪神のドラフト3位・岡城が母校・筑波大からの応援も、力に変える。24日は新人合同自主トレを欠席し、大学の卒論発表会に出席。「知的発達障害児に対するベースボール型スポーツの興味を引き出すためのプログラム検討」をテーマに約30人の前で発表してきたことを明かし、「なんとか…」と苦笑いで振り返った。教授や生徒らからは激励の声も受け取り、「本当にすごく応援してもらっている。頑張っていきたいです」と決意を新た