¡ÖÂîµå¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£µÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë£²Ç¯Â³¤±¤ÆÆ±¥«¡¼¥É¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡Ê£±£¸¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂà¤±¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¾¾Åçµ±¤Ï½à·è¾¡¤Ç¡¢²áµî£²ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë£´¡Ý£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡££³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò·è¾¡¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ï¢ÇÆ