¡ÔÃæ»³¶¥ÇÏ½ÐÍè»ö¡õÀ©ºÛ¡Õ¡Ú¶¥ÁöÃæ»ß¡Û¢¦6R¡Ä¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥¸¥§¥¤¥É¡ÊÄ¾Àþ¡áÁ°¿Êµ¤Àª¤ò·ç¤¤¤¿¡Ë¡Ú²ü¹ð¡Û¢¦4R¡ÄÀ¾Â¼ÂÀ¡Ê¸å¸¡ÎÌ¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ë¡Ë¢¦7R¡Ä²£»³Éð¡Ê·è¾¡Àþ¼êÁ°³°¼Ð¹Ô¡Ë